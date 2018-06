PSG : Thiago Silva et Dani Alves flairent un sale coup de Tuchel

Dans : PSG, Ligue 1.

Choisi comme successeur d’Unai Emery au Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel devra vite s’imposer au milieu des stars parisiennes.

On pense notamment au groupe des Brésiliens qui se sont probablement renseignés sur la carrière et les méthodes du technicien. Les compatriotes de Neymar savent par exemple que l’Allemand est réputé pour son côté autoritaire. Mais ce n’est pas ce qui les préoccupe. D’après UOL Esporte, Thiago Silva et Daniel Alves sont surtout inquiets à cause des préférences du technicien qui a tendance à privilégier les jeunes joueurs.

Du coup, les deux cadres, qui souhaitent rester à Paris, attendent avec impatience une franche discussion avec Tuchel pour connaître ses réelles intentions. Les deux membres de la Seleção seront-ils titulaires la saison prochaine ? Le cas du latéral droit blessé est particulier puisqu’il ne retrouvera ses sensations qu’en 2019. Quant au capitaine, sa volonté de prolonger son contrat qui expire en 2020, et de terminer sa carrière au PSG, dépendra là encore des choix du nouvel entraîneur.