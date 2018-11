PSG : Thiago Silva en larmes, l’explication irrationnelle de Riolo

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Sous pression en seconde période, le Paris Saint-Germain a tenu bon pour s’imposer face à Liverpool (2-1) mercredi en Ligue des Champions.

Solides, les Parisiens ont pu compter sur un Thiago Silva en très grande forme ! Le défenseur central était tout simplement injouable pour le trio offensif des Reds. Une belle revanche pour le Brésilien souvent critiqué pour ses émotions dans les grands rendez-vous. Ce qui explique ses larmes au micro de RMC Sport après le coup de sifflet final. Rien de surprenant pour Daniel Riolo, compréhensif avec le capitaine parisien.

« Il avait besoin d'exorciser des douleurs, a expliqué le consultant. Je pense que Thiago Silva a une tonne de cicatrices, il traîne quelques boulets depuis pas mal de temps alors que ça reste un énorme défenseur. Ces cicatrices ont toujours terni son bilan et son aura, il en a toujours souffert. Lui, le capitaine de cette équipe, qui fait un match énorme, et qui sort avec émotion, même si l'on peut trouver ça exagéré... Mais on a le sentiment qu'ils avaient besoin de ça. » Peut-être le déclic tant attendu pour Thiago Silva et ses coéquipiers.