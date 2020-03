PSG : Thiago Silva attaqué, il symbolise la lose à Paris !

Dans : PSG.

Victime d’une blessure à la cuisse contre les Girondins de Bordeaux le 23 février dernier, Thiago Silva espère être opérationnel pour le choc de Ligue des Champions entre le PSG et le Borussia Dortmund mercredi soir au Parc des Princes.

S’il venait à être totalement rétabli, il est néanmoins certain que le capitaine du PSG manquera cruellement de rythme pour affronter une équipe comme le Borussia Dortmund. Néanmoins, la question de sa titularisation semble se poser en interne puisque sa présence permettrait à Thomas Tuchel d’utiliser Marquinhos au milieu de terrain. Néanmoins, Mickaël Landreau a estimé sur l’antenne de Canal Plus qu’il serait préférable de se passer de Thiago Silva pour cette rencontre. Et pour cause, l’ancien gardien de but du PSG a indiqué sans langue de bois que l’ancien défenseur de l’AC Milan n’était pas un leader suffisamment fiable à ses yeux. Ça, c’est dit…

« Le match reporté Strasbourg ? Je suis un peu partagé. Quand on voit la préparation du match aller avec Amiens, si c’est pour jouer 45 minutes… Au moins, là, ça va réguler les choses athlétiquement. Les joueurs du PSG vont faire un vrai entrainement avec de l’intensité pour bien se préparer. Je pense que Thiago Silva, il ne faut pas qu’il joue contre le Borussia Dortmund. Je trouve que ce n’est pas un leader fiable. Sur les grands rendez-vous de Ligue des Champions, il y a toujours un petit truc avec lui. Moi, je mettrai Kimpembe et Marquinhos en défense centrale » a tranché Mickaël Landreau, pour qui Thiago Silva n’offre pas les garanties nécessaires. Un constat d’autant plus valable que le capitaine du PSG n’a plus joué depuis le 23 février dernier. Reste à voir quel sera le choix de Thomas Tuchel mercredi soir pour défier le Borussia Dortmund…