PSG : Thiago Silva a hâte d'en découdre avec Messi

Mercredi, le Brésil affrontera l’Argentine en demi-finale de la Copa America. Une affiche prestigieuse qui devrait être marquée par le duel entre Lionel Messi et Thiago Silva. Un match dans le match que le défenseur du Paris Saint-Germain attend avec impatience, lui qui a vanté les qualités du capitaine barcelonais dans une interview accordée au Financial Times.

« Messi a cette capacité à pouvoir tout faire lorsqu'il se retrouve face au but. Il peut la donner, il peut éliminer un adversaire ou tirer. Il a une vision complète et toujours les trois options et c'est un des rares à avoir cela. C'est le plus grand joueur de l'histoire. C'est un privilège de l'affronter. Mais maintenant, c'est Brésil-Argentine, on pourra l'admirer plus tard, dans d'autres matches. À chaque fois que je l'ai affronté, que ce soit en sélection ou en club pendant la, c'était toujours très difficile de l'arrêter. On a beau étudier son jeu, il est toujours capable de faire la différence » a confié le capitaine du PSG, qui estime que Messi est clairement le plus grand joueur de l’histoire. Ce dernier appréciera.