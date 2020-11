PSG : Thiago Motta est chaud pour remplacer Tuchel

Dans : PSG.

Très prochainement, l’avenir de Thomas Tuchel sera au menu d’une réunion au sommet à Doha.

Nasser Al-Khelaïfi, déjà présent au Qatar pendant le confinement en France, continue bien évidemment de suivre de très près l’actualité de son club. Mais à l’heure où Leonardo a prévu de parler publiquement, via un Live sur le site officiel du PSG, le président garde toujours le silence. Les mauvaises performances en Ligue des Champions agacent, tout comme la relation qui se détériore entre Leonardo et Tuchel. Cela pourrait-il déboucher sur le limogeage de l’entraineur allemand ? Peu probable car cela coûtera cher (un peu moins de 10 ME), provoquera de gros remous au sein du club, et ira contre la volonté de l’Emir du Qatar qui a décidé de faire confiance à l’ancien coach de Dortmund jusqu’au bout. Mais Leonardo a clairement fait de Tuchel sa cible, et le Brésilien est écouté au Paris SG. Alors, si changement il devait y avoir, le nom de Thiago Motta revient toujours aussi régulièrement, lui qui pourrait vite retrouver ses marques dans son ancien club. L’Italo-Brésilien a décidé de parler de ce sujet, dans un entretien sur RMC.

« Entraîner le PSG ? Je n'ai pas bien compris la question ! (rire) C'est très flatteur et positif qu'on parle de moi. C'est de la fierté et je me sens heureux. Quand t'as la reconnaissance des supporters dans un club où j'ai passé la majorité de ma carrière, ça me fait très plaisir. J'espère peut-être un jour redonner la confiance qu'ils m'ont donnée », a livré celui qui a débuté timidement sa carrière d’entraineur chez les U19 du PSG avant un court passage au Genoa. S’il ne force pas la porte, Thiago Motta fait en tout cas comprendre que, si le poste lui est proposé, il ne dira clairement pas non.