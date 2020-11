PSG : Tuchel viré, les joueurs ne se cachent plus

Dans : PSG.

Tandis qu'une réunion est prévue à Doha pendant la pause internationale, dans le vestiaire du Paris Saint-Germain les joueurs évoquent de plus en plus le départ de Thomas Tuchel.

Solidement installé en tête de la Ligue 1 après une 10e journée de Championnat qui lui a été favorable, le Paris Saint-Germain aura le regard tourné vers le Qatar où la direction du club de la capitale doit rencontrer l’Emir pendant cette trêve internationale. Et parmi les sujets évoqués avec le propriétaire du PSG, il y aura bien évidemment la crise financière que traverse Paris, comme l’ensemble des clubs européens, mais aussi le cas Thomas Tuchel. Alors que l’entraîneur allemand arrive dans les derniers mois de son contrat, son avenir pourrait s’assombrir d’un seul coup. La situation du Paris Saint-Germain en Ligue des champions inquiète au plus haut niveau, et l’hypothèse d’une décision rapide et brutale est dans l’air.

Même s’il se dit que Neymar, Mbappé et les autres sont toujours derrière Thomas Tuchel, le sujet d’un limogeage de l’entraîneur parisien n’est plus tabou au sein du vestiaire. « Thomas Tuchel s'est retrouvé en première ligne ces dernières semaines (...) Avec les contre-performances sur la scène européenne, le débat a vite bifurqué sur son avenir dans la capitale. Y compris au sein de son propre vestiaire où les joueurs évoquaient ouvertement entre eux, il y a quelques jours, l'hypothèse d'un changement de coach imminent », explique, dans L’Equipe, José Barroso. Et le journaliste de confier que pour l’instant, rien n’annonce un départ rapide de Thomas Tuchel, même s’il est clair que l’Emir du Qatar n’est pas du genre à faire circuler des rumeurs avant de prendre des décisions parfois radicales. Autrement dit, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, apparu encore une fois très tendu samedi soir au Parc des Princes après la victoire contre Rennes, ne doit pas dormir tranquille malgré cette pause de deux semaines.