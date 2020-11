PSG : La défaite de trop, c’est fini pour Tuchel

Dans : PSG.

Sur ces dernières années, il est rare de voir le PSG être en difficulté lors de la phase de poule de Ligue des Champions.

C’est actuellement le cas puisqu’avec une victoire en trois matchs, le finaliste en titre se retrouve à la troisième place, à trois points de Leipzig et Manchester United, les deux leaders. De quoi donner des sueurs froides aux supporters parisiens. Comme souvent quand ça va mal, c’est l’entraineur qui est en première ligne. Malgré le scénario assez dingue à Leipzig, avec ce pénalty manqué par Di Maria qui aurait pu faire 2-0, les absences d’icardi, Neymar et Mbappé, ainsi que les deux cartons rouges récoltés par son équipe, Thomas Tuchel va sentir le vent du boulet. Pour Daniel Riolo, c’est même l’occasion idéale de virer l’entraineur allemand pendant qu’il est encore temps de redresser la barre.

« Il y avait mieux à faire parce que Paris a fait une très bonne période vues les circonstances et l’effectif. Ensuite, le PSG a disparu et on a alors assisté à une sorte de débandade orchestrée par l’entraîneur et ses changements. L’incompréhension globale qui règne dans cette équipe est apparue au grand jour. Mais dans cette mauvaise nouvelle, il faut espérer une bonne nouvelle. Je pense que la trêve internationale va donner l’occasion à Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi de se séparer de Thomas Tuchel. Il en va du salut de ce club qui sinon risque de ne pas sortir du groupe », annonce le polémiste de RMC qui jette un énorme pavé dans la mare, et estime que « TT » a peut-être déjà joué son avenir face à un Leonardo qui n’attendait qu’une occasion pour le virer.