PSG : Alerte rouge, Neymar fricote avec le Barça à Ibiza

Dans : PSG.

Ce n’est plus un secret pour personne, Neymar a profité de ses jours de repos accordés par le PSG pour se détendre à Ibiza.

Le Brésilien doit regretter d’avoir opté pour cette destination puisque, comme c’est également le cas de Leandro Paredes et d’Angel Di Maria, il a été testé positif au Covid-19 après son escapade sur l’île espagnole. Outre le fait de se détendre et de prendre du bon temps avec ses amis, Neymar a profité de ce court voyage pour discuter avec un certain Sandro Rosell, l’ancien président du FC Barcelone, à en croire les informations obtenues par Sport. Preuve que les deux hommes ont échangé en face à face, celui qui demeure très proche de l’actuel président Josep Maria Bartomeu a immédiatement demandé un test de dépistage au Covid-19, après avoir appris que Neymar était infecté.

La rencontre entre les deux hommes n’a rien d’anodine, alors que Sandro Rosell a longtemps été le vice-président de l’homme fort du club, Josep Maria Bartomeu. L’actuel président du FC Barcelone subit depuis près de deux semaines les critiques des Socios ainsi que de son propre vestiaire. S’il venait à trouver un moyen de rapatrier Neymar, alors il est clair qu’il regagnerait du crédit auprès des inconditionnels du Camp Nou et auprès de Lionel Messi, lequel reproche très clairement à son patron de ne pas avoir fait tout ce qui était en son pouvoir afin de faire revenir le numéro 10 du Paris Saint-Germain en période de mercato. Reste maintenant à voir si les deux hommes, qui se sont longuement côtoyés en Catalogne avant le départ du Brésilien au PSG, ont évoqué un possible transfert au FC Barcelone ou l'actualité bouillante d'un certain Lionel Messi...