PSG : Tchouaméni à Paris, Mbappé a liké !

Par Corentin Facy

Après avoir bouclé la prolongation de Kylian Mbappé, le PSG a fait de la signature d’Aurélien Tchouaméni une priorité.

Auteur d’une saison phénoménale avec l’AS Monaco, le néo-international français est l’objectif principal du Paris Saint-Germain au poste de milieu de terrain. Dans ce dossier, le PSG est cependant confronté à une concurrence monstrueuse. Et pour cause, Liverpool et surtout le Real Madrid sont sur les rangs. Un accord aurait même déjà été trouvé entre le clan Tchouaméni et le club de la capitale espagnole, ce qui laisse penser que le club de la capitale ne va pas rafler la mise dans ce dossier à près de 80 millions d’euros. Mais selon les informations de Foot Mercato, le champion de France en titre n’a pas encore abandonné l’idée de faire signer Aurélien Tchouaméni cet été. Et pour contrer le Real Madrid, Nasser Al-Khelaifi souhaite proposer un montant de transfert plus important à l’AS Monaco et climatiser une deuxième fois Florentino Perez.

Le PSG accélère, Liverpool n'abandonne pas

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Aurelien Tchouameni (@aurelientchm17)

Conscient que Tchouaméni est le joueur idéal à tous points de vue pour renforcer son milieu de terrain, le PSG est donc prêt à mettre plus que les 80 millions d’euros du Real Madrid pour le transfert du joueur monégasque. Au cours des derniers jours, le Qatar a discuté avec les représentants du joueur tricolore au sujet d’une possible arrivée au PSG. Le projet sportif de Paris était au cœur des discussions dans la mesure où Aurélien Tchouaméni a besoin d’être rassuré sur l’avenir du PSG et sur la direction sportive que prend le club après la prolongation de Kylian Mbappé et la probable nomination de Luis Campos au poste de directeur sportif. La course à trois pour la signature de l'international tricolore n’a pas fini de faire couler de l'encre dans la mesure où le média dévoile que Liverpool a également l’intention d’accélérer très fortement sur ce dossier dans les jours à venir. Les Reds devraient soumettre une nouvelle offre à Monaco après la finale de la Ligue des Champions, qui se déroulera samedi soir au Stade de France. D'autant que Mbappé est entré directement dans la danse via les réseaux sociaux.

Kylian Mbappé visiblement chaud sur le cas Tchouaméni

🔴 Le Parisien n’est pas en mesure de confirmer l’information de RMC Sport qui fait état d’un accord entre Tchouameni et le Real Madrid. ❌



📲 Sur Instagram, Kylian Mbappé a liké le post de @parisnolimitoff concernant la volonté du PSG et de Luis Campos de recruter Tchouameni 👀 pic.twitter.com/fv9P546mMf — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) May 25, 2022

En effet, le compte Instagram @parisnolimit a relayé une information du Parisien qui confirmait qu'il n'y avait aucun accord entre le Real Madrid et Aurélien Tchouaméni, et que Campos avait visiblement le souhait de faire venir le joueur monégasque lors de ce mercato. Et ce message a été liké par....Kylian Mbappé en personne, ce qui n'a évidemment échappé à personne, les deux joueurs étant proches. De quoi forcément redonner de l'espoir aux supporters parisiens de voir le milieu de terrain de 22 ans débarquer au Parc ds Princes sous le maillot du PSG.