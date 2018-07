PSG : Tarrago conseille Neymar pour éviter le carnage au PSG !

Dans : PSG, Ligue 1.

Si Kylian Mbappé fera un retour en héros au Paris Saint-Germain après la victoire de la France lors du Mondial, il en ira autrement pour Neymar, dont le parcours et le comportement en Russie ont clairement agacé. Alors, afin d'éviter que la situation ne dégénère entre les stars du PSG, Sébastien Tarrago a donné quelques conseils à Neymar pour que ce dernier rectifie d'urgence le tir. Sinon, le journaliste sent que les choses pourraient tourner au vinaigre.

« Ce qui est certain c’est que le Mondial va changer la donne de manière assez importante. Au cours de la saison, en début d’année, il y a eu un petit moment de tension dans le vestiaire du PSG, comme cela arrive partout il ne faut surintépreter, mais à un moment Neymar a commencé à penser un peu plus à lui et à donner moins le ballon. Cavani ça l’a très vite agacé, mais Mbappé, tout Mbappé et tout modeste qu’il soit, ça l’a agacé aussi. Forcément avec ce qu’il s’est passé durant le Mondial, si ça l’agaçait déjà en janvier et si ça se reproduit ça l’agacera aussi et c’est normal. Quelque part ça va être à Neymar de s’adapter à cela et c’est Neymar qui a une revanche à prendre. Son image a été altérée de manière considérable lors de cette Coupe du monde, et même si c’est évidemment un immense joueur, mais aujourd’hui il faut qu’il fasse plus, qu’il fasse mieux, qu’il devienne généreux car c’est comme cela qu’il deviendra plus grand », a confié, sur la chaîne L'Equipe, Sébastien Tarrago. Reste à savoir si Neymar était devant sa télé....