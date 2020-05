PSG : Tant pis pour Cristiano Ronaldo, la Juve doit lancer l'opération Mbappé

Dans : PSG.

Régulièrement associé au Real Madrid et à Liverpool, Kylian Mbappé provoque également bien des fantasmes en Italie, où la Juventus Turin l’observe.

Après avoir frappé un énorme coup en recrutant Cristiano Ronaldo au Real Madrid, la Vieille Dame est-elle capable de remettre ça avec l’attaquant du PSG ? Assurément, il sera difficile voire impossible pour la Juventus Turin d’assumer à la fois le salaire de CR7 et celui de Kylian Mbappé. Mais impossible n’est pas Turinois pour l’ancien buteur noir et blanc, Mirko Vucinic. Interrogé par la Sky, celui qui a également porté les couleurs de l’AS Roma a estimé que Kylian Mbappé est le joueur parfait pour la Juventus Turin à l’avenir.

« Si je devais conseiller un joueur à la Juventus au mercato, ce serait Kylian Mbappé (PSG), même s’il y a déjà Cristiano Ronaldo à ce poste. Le problème, c’est que je ne sais pas si le Paris Saint-Germain est prêt à s’en séparer (rires). Ce qu’il a monté à un âge si jeune est extraordinaire » a lâché Vucinic, intimement convaincu que la Juventus Turin doit miser sur Kylian Mbappé à l’avenir. Reste que pour s’attacher les services du champion du monde français, il faudra certainement débourser plus de 200 ME et battre le record du transfert de Neymar à Barcelone. Un seul club au monde semble capable d’une telle folie, il s’agit du Real Madrid. Et ce ne sera sans doute pas pour cet été, mais pour le mercato de 2021, à condition bien sûr que Kylian Mbappé n’ait pas prolongé avec le PSG d’ici là. Priorité du Real, le natif de Paris fait en tout cas l’objet de nombreux fantasmes à travers les plus grands clubs européens…