PSG : Sancho a un truc que Mbappé n'a pas, Liverpool le veut

Dans : PSG.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé sera au cœur de toutes les rumeurs de transfert dans un an.

S’il n’a pas prolongé sous contrat avec le Paris Saint-Germain d’ici là, le buteur tricolore aura de bonnes chances de partir. Bien évidemment, c’est le Real Madrid qui sera le grand favori pour décrocher la signature du natif de Paris. Mais depuis près de six mois, le nom de Liverpool revient régulièrement dans le dossier Kylian Mbappé. Pourtant, les Reds n’ont pas grand intérêt à recruter le champion du monde français selon Emile Heskey, véritable légende de Liverpool après son passage très réussi de 2000 à 2004. Dans un entretien accordé à Goal, l’ancien international anglais a indiqué que l’équipe de Jürgen Klopp aurait bien plus d’intérêt, par exemple, à recruter un joueur comme Jadon Sancho. Il s’explique…

« Haaland, Mbappé ou Sancho ? Je choisirais Sancho pour Liverpool, parmi les trois. Mbappé est un joueur phénoménal, qui ne cesse de progresser et qui ne fera que s’améliorer. Il se concentre davantage pour rester régulier, et ce qu’il fait à cet âge est tout simplement phénoménal. C’est difficile, parce que pour Liverpool, vous choisiriez un joueur qui est plus sur le côté que dans l’axe. Je vais patriotique et dire que Sancho serait formidable, étant un joueur anglais et c’est quelqu’un qui divertit. Je dirais que quelqu’un comme ça serait formidable de prendre l’aile et de terroriser les défenses » a indiqué Emile Heskey, qui estime sans doute qu’un départ de Sadio Mané ou de Mohamed Salah est plus probable qu’un départ de Roberto Firmino chez les Reds. D’où l’intérêt de recruter un véritable ailier, tandis que Kylian Mbappé aspire clairement à évoluer uniquement dans une position d’attaquant axial dans les années à venir…