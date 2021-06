PSG : Tacle les deux pieds décollés, Neymar rentre en boitant

Dans : PSG.

Arrivé à l’hôtel de sa sélection à Porto Alegre la nuit dernière, Neymar ne s’attendait sûrement pas à cet accueil. Deux jeunes fans ont réussi à passer la sécurité pour s’approcher du Brésilien. Mais l’un d’entre eux, par maladresse, a littéralement taclé la star du Paris Saint-Germain !

Ce tacle agressif sur Neymar, le Paris Saint-Germain et son directeur sportif Leonardo ne pourront pas s’en plaindre. La scène s’est déroulée en dehors des terrains. Et plus précisément à Porto Alegre où le Brésilien et ses coéquipiers de la Seleção rejoignaient tranquillement leur hôtel la nuit dernière. Comme toujours, la star auriverde déclenchait la folie des supporters présents pour l’accueillir derrière des barrières. Sauf que cette fois, deux jeunes fans sont parvenus à passer la sécurité pour arriver jusqu’à Neymar.

Neymar a plutôt bien réagi

Bien sûr, le meneur de jeu a été surpris voire choqué. D’autant que l’un de ses admirateurs a glissé, donnant l’impression de réaliser un énorme tacle au niveau des pieds du Parisien ! Arrivés trop tard pour empêcher cette rugueuse intervention sans ballon, les membres de la sécurité s’activaient pour repousser les deux fautifs. Mais le mal était fait pour Neymar, qui en perdait une chaussure dans cette histoire. Mais surtout, l’ancien joueur du FC Barcelone, plutôt compréhensif avec les deux jeunes fans, semblait boiter en rejoignant l’entrée de l’hôtel.

Preuve que le contact était plutôt rude. Plus de peur que de mal a priori puisque la presse locale n’a relayé aucune blessure pour Neymar. Le joueur le plus cher de l’histoire pourra donc disputer le match des qualifications pour la Coupe du monde 2022 contre l’Equateur la nuit prochaine. Puis celui face au Paraguay cinq jours plus tard. Commencera ensuite le rendez-vous devenu encore plus important, à savoir la Copa América récemment délocalisée au Brésil en raison de la situation sanitaire inquiétante en Argentine.