PSG ‍: Matthijs De Ligt en panic buy, il a dit non ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Confronté au refus catégorique de Lille de céder Leny Yoro lors du mercato hivernal, le PSG a activé un plan B de luxe en se penchant sur Matthijs de Ligt. Mais l’international néerlandais a repoussé les avances parisiennes.

Dès l’ouverture du mercato hivernal, le Paris Saint-Germain a dégainé deux recrues avec les espoirs brésiliens Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo. Le mois de janvier s’annonçait alors explosif dans la capitale française. Finalement, aucune recrue n’est ensuite arrivée pour renforcer l’effectif à la disposition de Luis Enrique. Une déception pour l’entraîneur espagnol, qui attendait du renfort dans le secteur défensif alors que Milan Skriniar et Presnel Kimpembe sont toujours blessés. A en croire L’Equipe dans son édition du jour, le Paris Saint-Germain a pourtant multiplié les pistes pour trouver le joueur idéal à ce poste de défenseur central.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Matthijs de Ligt (@mdeligt_)

Le quotidien national confirme que Luis Campos a tenté de recruter Leny Yoro dès cet hiver mais pour Lille, il n’a jamais été question de vendre l’international espoirs en pleine saison. Le PSG a vite compris que ce dossier était impossible et n’a même pas insisté auprès des Dogues lors de ce mois de janvier même s’il semble acquis que Paris se positionnera plus concrètement pour recruter Leny Yoro l’été prochain. Après avoir acté le refus de Lille de lui vendre le défenseur central tricolore, le champion de France en titre s’est renseigné sur Matthijs De Ligt.

De Ligt a refusé l'offre du PSG cet hiver

L’international néerlandais a un CV colossal mais n’est pas titulaire indiscutable aux yeux de Thomas Tuchel au Bayern Munich, raison pour laquelle le Paris SG a tenté sa chance. Sur le papier, l’idée de relancer un tel joueur était excellente. Mais au bout du compte, c’est l’ancien défenseur de la Juventus Turin qui a eu le dernier mot et Matthijs De Ligt a préféré rester au Bayern Munich plutôt que de tenter sa chance au PSG à six mois de l’Euro qu’il disputera avec les Pays-Bas. Au grand désespoir de Luis Enrique, aucun défenseur central n’est donc arrivé en complément de Lucas Beraldo et l’entraîneur parisien va donc devoir composer avec le Brésilien en plus de Danilo, Marquinhos, Lucas Hernandez et Nordi Mukiele en défense centrale en attendant les hypothétiques retours de Milan Skriniar et de Presnel Kimpembe.