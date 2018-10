PSG : Surprise dans les écoutes, Paris est le club de coeur de Karim Benzema

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Désormais au cœur d’une nouvelle affaire, Karim Benzema voit des premières informations gênantes être révélées dans l’article de Médiapart qui a sorti cette histoire.

Ainsi, le média a pu se procurer des écoutes téléphoniques concernant le désormais fameux Léo D’Souza, qui se dit victime d’une tentative d’enlèvement de la part de l’entourage de KB9 en raison d’un différent de 50.000 euros sur une transaction. Et cet échange qui date de l’été dernier, prouve en tout cas que les deux hommes étaient bien en relation au sujet des contrats et des éventuels transferts de la star du Real Madrid. Une écoute téléphonique des conversations de Léo D’Souza démontre en effet un échange à propos de discussions entre l’un de ses représentants et le Milan AC. A l’époque, l’attaquant français avait vivement démenti cette rumeur, clashant notamment le journaliste qui avait révélé ces contacts. Et dans le même temps, il avait laissé un message à D’Souza, dont le contenu va en étonner plus d’un.

Benzema demandait à D’Souza « d’arrêter de parler de lui », tout en lui expliquant qu’une offre du Milan AC ne l’intéressait pas pour le moment. Tout ce qui intéressait l’ancien lyonnais était « de rejoindre l’un de mes deux clubs de cœur : Manchester City ou le PSG », s’il venait à quitter Madrid. Des révélations qui confirment en tout cas des possibles approches avec le Paris Saint-Germain, évoquées avec parcimonie pendant l’été. En tout cas, en ce qui concerne ses goûts en matière de club en cas de transfert, les fuites dans la presse permettent de savoir vers quel club Karim Benzema penche s’il venait à changer d’air prochainement. Et son amour pour le Paris SG demeure tout de même une belle surprise.