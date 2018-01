PSG : Sur le départ au mercato, Di Maria est plus fort que jamais

Dans : PSG, Ligue 1, FC Nantes.

Ce dimanche soir, le Paris Saint-Germain a allongé sa série d’invincibilité face au FC Nantes (1-0), qui n'a plus gagné contre le club de la capitale depuis 2004 et 13 matchs. Tout ceci grâce à Angel Di Maria. Si Cavani et Mbappé sont à l'origine de son but, l'attaquant argentin a donc offert la victoire à son équipe à La Beaujoire. Annoncé sur le départ pendant ce mercato hivernal, l'ancien joueur du Real Madrid est actuellement en pleine forme.

Auteur de cinq réalisations et d'une passe décisive lors de ses cinq derniers matchs avec Paris, ADM réalise donc un bon début d'année 2018, après son doublé contre Rennes en Coupe de France dimanche dernier, en étant précieux dans son couloir droit. Une bonne nouvelle pour Unai Emery, qui compte bel et bien sur Di Maria en deuxième partie de saison.