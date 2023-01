PSG : Stop, Neymar met un tacle aux rumeurs

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Suspendu pour le premier match de l'année du PSG contre le RC Lens ce 1er dimanche de 2023 après son carton rouge contre Strasbourg, Neymar va manquer une rencontre décisive avec le club de la capitale. Le joueur brésilien s'est exprimé concernant les rumeurs qui laissaient présager que son geste était prémédité.

Cible de deux cartons jaunes lors de la victoire du PSG contre Strasbourg (2-1), Neymar a été expulsé et va manquer, au moins le premier match de l'année avec le PSG. Paris se déplacera à Lens, sans Neymar. Plusieurs consultants, notamment au Brésil, ont imaginé que Neymar avait fait exprès de se faire exclure pour manquer ce match contre le deuxième de la Ligue 1, et pouvoir faire la fête lors du réveillon. Fêtard, l'ancien joueur du FC Barcelone a souvent été catalogué pour son goût prononcé pour les sorties tardives et nocturnes. Neymar a néanmoins tenu à s'exprimer sur les rumeurs qui enflent, concernant son professionnalisme.

Neymar balaye les rumeurs, il est en mission

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

« Je vais passer la fin de l'année ici, à m'entraîner pour poursuivre mes objectifs avec le PSG, le championnat de France et la Ligue des Champions. De toute façon, on les chassera tous » a déclaré le joueur de 30 ans sur ses réseaux sociaux. Neymar chasse les rumeurs et démontre que malgré sa suspension, il va bel et bien se présenter lors des entraînements et qu'il n'a pas prémédité son exclusion contre Strasbourg pour manquer le match contre Lens et faire la fête. Après la désillusion de la Coupe du monde 2022 avec le Brésil, le natif de Mogi das Cruzes est concentré sur ses objectifs avec Paris. Le PSG est pour le moment leader de la Ligue 1 et prépare son huitième de finale de Ligue des Champions contre le Bayern Munich en février. Neymar sera attendu au tournant.