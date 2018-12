PSG : Al-Khelaïfi refuse toujours de lâcher Rabiot même pour 15ME !

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Absent lors du match du Paris Saint-Germain à Bordeaux dimanche, Adrien Rabiot se dirige vraiment vers la sortie. À moins que son dernier soutien de poids ne renverse la tendance...

C'est probablement la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mercredi dernier, quand il a appris sa mise à l'écart du groupe en vue du choc de Ligue des Champions contre Liverpool (2-1), Adrien Rabiot s'est embrouillé avec Thomas Tuchel. Frustré et mécontent de ne pas être titulaire, le milieu s'est finalement retrouvé sur le banc des remplaçants, grâce au soutien de Cavani et à l'absence de Meunier. Mais dimanche, et alors que le joueur de 23 ans a été sifflé par le public du Parc lors de son entrée en jeu face aux Reds, Rabiot n'a pas du tout effectué le déplacement à Bordeaux, même si officiellement il avait un mot d'excuse.

Ce qui montre donc que « son avenir semble s’écrire loin » de Paris, alors que Véronique Rabiot aurait lancé un « bientôt, on ne sera plus là » en direction des décideurs du club francilien, selon Paris-United. Dans cette atmosphère tendue, Rabiot, qui « vit mal son statut de remplaçant et ressent un manque de considération de la part de son club formateur », s'éloigne pour de bon d'une prolongation de contrat. De quoi ravir sa mère, mais aussi Antero Henrique. À six mois de la fin du contrat du Parisien, le directeur sportif espère maintenant récupérer 10 à 15 millions d’euros dans le cadre d'un transfert au cours du prochain mercato hivernal. Prêt à « accepter la première offre concrète qui arrivera sur le bureau », le dirigeant portugais devra toutefois convaincre Nasser Al-Khelaïfi, le président étant le dernier soutien de Rabiot au PSG. Mais pour le bien de tout le monde au PSG, toujours en quête de nouvelles recettes en vue du fair-play financier de l'UEFA, le départ de Rabiot est inéluctable...