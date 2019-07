PSG : SOS Barça, Neymar lâche tout pour quitter Paris !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Même s'il ne sera pas présent ce lundi à Paris pour la reprise de l'entraînement pour une partie du groupe du PSG, Neymar sera probablement dans tous les esprits. Alors que la star brésilienne du Paris Saint-Germain ne devrait pas déclencher un bras de fer avec Nasser Al-Khelaifi, c'est du moins ce que laisse entendre le clan Neymar, il semble que l'attaquant a lâché énormément de lest avec le FC Barcelone pour faciliter son transfert lors de ce mercato. Sport affirmant à sa Une que Neymar a lancé un « SOS » au Barça, en multipliant les messages à destination des dirigeants barcelonais afin de montrer sa bonne volonté.

Parmi les signaux positifs, Neymar aurait notamment prévenu Josep Bartomeu qu'il était disposé à renoncer à l'indemnité de 26ME qui fait l'objet d'un contentieux juridique entre le Brésilien et le Barça depuis 2017. De même, la star du PSG a également informé qu'il n'envisageait de signer nulle part ailleurs qu'au FC Barcelone et que toutes les autres hypothèses, notamment celle d'un transfert au Real Madrid, étaient fictives. Neymar est déterminé à rejoindre Lionel Messi et ses anciens coéquipiers, mais il est également conscient qu'un nouveau caprice du côté du Paris Saint-Germain pourrait détruire un peu plus une image déjà bien ternie par son comportement. La balle est dans le camp du Barça.