PSG : Sortez-moi de là, l’incroyable chantage de Neymar au Barça

Avant de lancer officiellement les hostilités, le FC Barcelone et l’entourage de Neymar ont tenté une réconciliation à la dernière minute.

Ce vendredi, les deux parties se sont réunies afin de trouver un accord à l’amiable et ainsi éviter un procès. Mais sans surprise, les deux camps n’ont pas réussi à s’entendre sur le litige concernant la prime de prolongation du Brésilien. Rappelons que le club catalan, qui devait lui verser 40 M€, ne lui a donné que 14 M€. Une somme que le Barça lui réclame en plus de dommages et intérêts pouvant porter la somme totale à 75 M€. Et de son côté, l’attaquant du Paris Saint-Germain se bat pour obtenir les 26 M€ restants.

C’est donc un juge qui départagera Barcelone et Neymar, lequel aurait transmis une proposition complètement folle pour éviter cette audience. Selon les informations de la Cadena Ser, l’ancien Blaugrana aurait promis de retirer sa plainte si le Barça s’engageait par écrit à le recruter ! A croire que l’international auriverde n’a toujours pas digéré l’échec de son transfert cet été. En tout cas, son offre n’a apparemment pas convaincu le champion d’Espagne qui, de toute façon, n’a pas le droit de prendre un tel engagement pour un joueur sous contrat. La méthode serait dangereuse, qui plus est avec un club « ennemi » comme le PSG…