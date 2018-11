PSG : Son plan a échoué, Zlatan ne voulait pas signer au PSG !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Même à 37 ans et même en MLS, Zlatan Ibrahimovic continue de faire parler de lui. Et pour cause, dans son livre intitulé « Je suis le football », l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain dévoile plusieurs indiscrétions. L’international suédois évoque notamment son transfert dans la capitale française, en provenance du Milan AC. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le buteur des Los Angeles Galaxy n’avait pas du tout l’intention de rejoindre la France.

« J’étais en vacances. Galliani m’a confirmé que : "vous n’avez pas à vous inquiéter Zlatan, nous ne vous vendons pas". Quelques semaines après, je me trouve à Vaxholm, où nous avons notre maison, je viens de faire du jet ski. À mon retour, je vois 5 appels manqués de Mino (Raiola). OK, dit Mino, "Leonardo va t’appeler." Puis je décroche. "Leonardo - Directeur sportif du PSG". Puis j’ai dit : "Écoutez, je ne vais pas répondre. Galliani m’a confirmé qu’il ne me vendrait pas. "Puis Mino dit :" Oui, je sais, mais ils t’ont déjà vendu. Quand j’ai parlé à Mino, je lui ai dit que nous rendrions la tâche difficile au PSG. Deuxièmement, je voulais garder le même salaire que je recevais à Milan et je voulais qu’ils disent quelque chose du genre : "Mec, tu exagères complètement, c’est assez." C’était un moyen de les faire se retirer. Puis j’ai dit à Mino d’ajouter plein de choses (dans le contrat, ndlr) et je les ai énumérées les unes après les autres. Quand nous sommes partis, j’ai dit à Helena (sa femme, ndlr) qu’ils ne l’accepteraient jamais, qu’il n’y avait aucune chance. Mais au bout de vingt minutes à peine, Mino m’a rappelé et tout ce qu’il a dit était : "Tu as tout" » a expliqué Zlatan Ibrahimovic, qui explique donc avoir tout mis en œuvre pour dégoûter le PSG de le recruter… en vain ! Un récit à peine croyable, quelques années plus tard.