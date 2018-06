PSG : Son chouchou est parti, Al-Khelaïfi ne s’en remet pas

Dans : PSG, Mercato.

Réputé pour être un président proche de ses joueurs, Nasser Al-Khelaïfi a noué avec le temps des liens particulièrement forts avec Javier Pastore.

L’Argentin était le première véritable star achetée par le PSG version QSI, et ce dernier le lui a souvent bien rendu en restant pendant sept ans à Paris, malgré un statut de titulaire de plus en plus contesté. Ses dernières prestations ne laissaient plus de doute au sujet de son avenir, mais l’officialisation de son départ ce mardi a forcément touché le dirigeant qatari.

« Je n’oublierai jamais la relation très forte qui se sera nouée entre Javier Pastore, notre première grande recrue internationale, et tous les amoureux de notre Club. Dès ses premiers pas sous le maillot parisien, les gestes précis et raffinés de Javier ont enchanté le Parc des Princes, qui a toujours porté dans son cœur les ambassadeurs du beau jeu. Javier restera de ceux qui ont façonné l’identité de notre équipe, de notre club, de notre projet, sur le plan national comme international. Il sera à jamais un membre admiré de la famille Paris Saint-Germain. Au nom du Club, je souhaite à Javier Pastore un retour en Italie empli de réussite et d’épanouissement », a livré un Nasser Al-Khelaïfi qui gardera, malgré des performances sportives en dents de scie, un souvenir très positif du passage d’El Flaco à Paris. Les habitués du Parc des Princes aussi.