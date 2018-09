PSG : Son altesse Michael Jordan au Parc des Princes ce mercredi ?

Dans : PSG, Ligue 1, Reims.

Habitué désormais à faire venir des stars mondiales dans son stade, le PSG pourrait s’offrir le Dieu du basket ce mercredi, à l’occasion de la réception de Reims.

En effet, Michael Jordan a posé ses valises à Paris cette semaine. La légende des Chicago Bulls vient dans la capitale française principalement pour suivre la Ryder Cup, lui qui est un grand passionné de golf. Mais cela ne devrait pas l’empêcher de mélanger plaisir et business puisque sa marque, Jordan Brand, vient de dévoiler un partenariat spectaculaire avec le PSG pour une nouvelle gamme de maillots et de vêtements qui connait déjà un grand succès. Dans cet élan, sa présence est espérée ce mercredi soir au Parc des Princes pour la venue de Reims, histoire de magnifier ce deal entre Jordan et Paris, qui a été signé pour les trois prochaines années.