PSG : Six mois après, Emery se prend un gros tacle au PSG

Dans : PSG, Ligue 1.

Dominateur sans partage en championnat, le Paris Saint-Germain version Thomas Tuchel impressionne.

Désormais, l’objectif du coach allemand sera de briller en Ligue des Champions avec le huitième de finale contre Manchester United dans le viseur. Et pour sortir l’équipe de Paul Pogba, l’ancien coach du Borussia Dortmund pourra compter sur la mobilisation de ses joueurs. D’autant qu’ils sont à fond derrière lui, comme l’a expliqué Thiago Silva dans Téléfoot. Au passage, Unai Emery, qui n’avait rien demandé, prend un petit tacle…

« Tuchel ? Avec lui, on sait tous ce qu'on doit faire »

« Je n'avais pas de problèmes avec Unai Emery, dit-il. Mais notre relation n'était pas la même. Une meilleure gestion de Tuchel ? Oui. Avec lui, on sait tous ce qu'on doit faire sur le terrain et sa patte peut faire la différence en Ligue des champions » a expliqué le capitaine du Paris Saint-Germain, qui sait qu’il faudra également un grand Neymar pour briller en Europe. « On est très content pour Neymar. La saison passée, c'était difficile avec sa blessure. Il est revenu plus fort, il a un excellent niveau, et j'espère qu'il va continuer ainsi jusqu'à la fin de la saison ». Avec Neymar et Tuchel dans ses rangs, Paris est donc armé. Il n’y a plus qu’à briller en C1 et sortir Manchester United.