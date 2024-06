PSG ‍: Simons a pris sa décision, le Bayern ne va pas aimer

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG ne manquera pas de travail cet été lors du mercato. Le club de la capitale va notamment devoir prendre une décision quant à l'avenir de Xavi Simons.

Luis Enrique veut rapidement boucler certains dossiers qui traînent en longueur. Il devra néanmoins patienter après l'Euro 2024 concernant Xavi Simons. Cependant, il ne fait guère de doutes que le jeune milieu de terrain néerlandais n'évoluera pas au PSG la saison prochaine. Xavi Simons compte bien plutôt rester en Bundesliga, alors qu'une place plus certaine l'attendre là-bas. L'ancien du Barça a deux opportunités réelles pour un nouveau prêt : le Bayern Munich et Leipzig, là où il était déjà prêté la saison passée. Et entre les deux clubs allemands, Simons a apparemment une grosse préférence.

Xavi Simons, le Bayern Munich part avec beaucoup de retard

Selon les informations de Bild, Xavi Simons aimerait beaucoup rester à Leipzig pour poursuivre sa carrière. Pour le moment, aucun accord n'existe avec le PSG, qui ne veut qu'un prêt et non une vente malgré l'envie de Leipzig de sécuriser le joueur pour plusieurs saisons. La raison ? En cas de vente cet été, le PSG devra donner un pourcentage du prix au PSV Eindhoven. Un prêt simple ou assorti d'une option d'achat obligatoire est bien possible. Mais il faudra encore s'accorder sur le montant. Leipzig ne pourra pas donner plus de 60 millions d'euros quand le Paris Saint-Germain en espère 100 millions. Concernant le Bayern Munich, les Bavarois n'ont pas dit leur dernier mot et disposent d'une plus grande aisance financière que Leipzig. Bild termine en précisant que si le Bayern n'arrivait pas à recruter Xavi Simons, le club se rabattra sur Dani Olmo, qui dispose d'une clause libératoire fixée à 60 millions qui court jusqu'au 15 juillet prochain. Plus abordable et sans doute moins complexe à finaliser que l'opération Xavi Simons.