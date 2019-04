PSG : Si Tuchel ne veut pas de lui, Weah sait déjà où signer

Dans : PSG, Mercato.

Totalement barré par la concurrence l'été dernier, Timothy Weah avait décidé de quitter le Paris Saint-Germain pour un prêt au Celtic Glasgow.

A l’époque, l’attaquant de 19 ans l’avait vécu comme une déception. Pas de quoi se montrer rancunier envers le club de la capitale. « Il n’y a aucun problème avec le PSG », assurait l’international américain au quotidien Le Parisien la semaine dernière, ajoutant même qu’il se voyait toujours s’imposer au milieu des stars franciliennes. Mais une fois de plus, tout dépendra des choix du coach Thomas Tuchel. En tout cas, si Weah n’entre toujours pas dans les plans de l’Allemand, une nouvelle expérience au Celtic ne serait pas pour lui déplaire.

« C'est une possibilité, a-t-il confié selon le Daily Record. Ma famille et moi devrons y réfléchir à la fin de la saison. Je me sens bien ici pour le moment donc on verra qui ce qui se passera. Je suis très content de ma situation, d'être dans ce club et de profiter de chaque opportunité. Quand j'obtiens du temps de jeu, j'essaye d'aider l'équipe et d'être positif. J'essaye de marquer et d'aider l'équipe quand je le peux. C'est ma mentalité depuis le début et ça le sera jusqu'à la fin de la saison. Je suis vraiment content et chanceux d'avoir ces opportunités. » Cette saison, Weah totalise 11 matchs et 3 buts toutes compétitions confondues avec le club écossais.