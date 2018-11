PSG : Si Paris est éliminé, Habib Beye ne hurlera pas au scandale !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Troisième de sa poule de Ligue des champions, le Paris Saint-Germain pourrait être éliminé dès mercredi soir en cas de défaite face à Liverpool et de victoire de Naples. Un scénario que certains assimilent déjà à un désastre pour le PSG. Pas Habib Beye.

Sur le plateau de Canal+, le consultant de la chaîne cryptée a relativisé la portée d'un échec du Paris SG à ce stade de la saison. « C’est un match super important pour le PSG, mais après est-ce que c’est le tournant ? Moi je me dis que bien sûr que le PSG doit gagner ce match, bien sûr que Paris doit être qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, mais l’objectif du Paris Saint-Germain c’est au minimum les demi-finales. De là à dire que c’est le match le plus important de la saison, car si au pire le PSG est éliminé et gagne l'Europa League, ce que l’on dit aujourd’hui ne sera pas vrai. Regardez l’Atlético Madrid la saison passée, ils ont été sortis en Ligue des champions mais ils ont gagné l’Europa League et on se souvient de ça. Demain, si vous proposez au PSG de sortir lors des huitièmes ou des quarts de la Ligue des champions ou de gagner l’Europa League, j’aimerai bien savoir la réponse du club. Aujourd’hui les investissements sont faits pour aller très très loin en Ligue des champions, alors oui c’est important. Ce sera une catastrophe dans l’instant s’ils sont éliminés, mais une saison dure dix mois et si en mai le PSG a gagné l'Europa League, on reviendra sur nos propos, il faut être prudent », a reconnu Habib Beye, qui sait que forcément l'élimination du Paris SG fera un bruit énorme, mais que Paris ne sera pas mort pour autant.