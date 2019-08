PSG : « Si Neymar part », Tuchel prévient ses dirigeants

Dans : PSG, Mercato.

Forcément, les questions après la rencontre perdue par le PSG à Rennes ont fini par tourner autour de Neymar. L’équipe parisienne s’est montrée incapable de créer le danger en dehors des accélérations de Kylian Mbappé, et l’absence du Brésilien pose question. Pour le moment, ce dernier est toujours considéré en instance de départ, et il s’entraine donc sans forcer en attendant de savoir quelle sera sa prochaine destination. C’est le vœu de Leonardo, et Thomas Tuchel en subit les conséquences. Mais d’ici 15 jours, le fin mot de l’histoire devrait tout de même être connu, et l’entraineur allemand espère bien qu’il ne va pas rester avec l’équipe alignée au Roazhon Park si jamais le Brésilien devait être cédé.

« Les choses ne sont pas réglées pour Neymar. Pour le moment ce n'est pas possible pour lui de jouer car il n'a pas fait d'entraînements comme les autres. Le risque de se blesser est trop grand. Si on perd Neymar, on ne peut pas le perdre sans recrutement. C’est impossible », a prévenu un Thomas Tuchel qui n’a aligné qu’une seule recrue de l’été à Rennes, et fait pour le moment confiance à ses dirigeants pour terminer le mois d’août de la meilleure façon possible.