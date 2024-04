PSG ‍: Le Barça rigole du Mbappé Saint-Germain

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le FC Barcelone tremble avant de retrouver le PSG et surtout Kylian Mbappé. En 2021, les Catalans avaient subi la foudre Mbappé au Camp Nou avec un triplé du Français. Cependant, étonnamment, aucun plan anti-Mbappé n'est prévu ce soir.

Malgré sa relative méforme des dernières semaines, Kylian Mbappé reste l'attraction principale du match PSG-Barcelone. Avec les départs de Lionel Messi et de Neymar hors d'Europe l'été dernier, Mbappé est la grande star du match de mercredi soir. Il faut dire qu'il est de loin le meilleur buteur des deux formations cette saison avec 39 buts inscrits toutes compétitions confondues dont 6 en Ligue des champions. L'Espagne est bien placée pour connaître le danger Mbappé puisque le Français a marqué trois fois lors du succès du PSG sur la Real Sociedad en huitièmes. Le souvenir n'est guère meilleur pour le FC Barcelone, encore meurtri par la dernière double confrontation avec les Parisiens.

Le Barça ne se méfie pas que de Mbappé

Lors du huitième de finale de 2021, le Français avait été stratosphérique. Il avait planté un triplé au Camp Nou pour valider la qualification parisienne dès le match aller. De quoi donner des sueurs froides au Barça et obliger Xavi à porter une attention toute particulière au Français. Or, ce ne sera pas forcément le cas selon Jules Koundé. Le défenseur français des Blaugranas est revenu sur la préparation du match en conférence de presse. Selon lui, les Catalans n'ont pas que Kylian Mbappé à l'esprit. Le PSG a une équipe trop solide collectivement pour ne penser qu'à un seul joueur.

« Nous ne savons pas encore ce qu’il faut faire. C’est un joueur différent. C’est un joueur vraiment différent et il faut faire tout notre possible pour l’arrêter. Ce sera notre objectif. Mais le PSG ne dépend pas que de Kylian Mbappé, c’est un très bon collectif. C’est un joueur que tout le monde regarde et que tout le monde connaît. Mais ce n’est pas Kylian vs le Barça, ce sont deux collectifs qui s’affrontent, avec des joueurs qui savent faire la différence, dont Kylian », a t-il analysé. Une façon de s'enlever un peu de pression pour Koundé, lequel devra sans doute s'occuper personnellement de Mbappé sur le terrain. Même si on ne peut dénigrer le talent de Dembélé et Ramos notamment, le PSG ne pourra se qualifier qu'avec un Kylian Mbappé performant. Jules Koundé a du pain sur la planche...