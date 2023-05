PSG ‍: Sergio Rico hospitalisé, les derniers éléments

Grave accident de cheval pour le gardien du PSG, qui a été hospitalisé en urgence après une chute ce dimanche matin. Le club de la capitale est au soutien de son joueur.

Mis à jour à 16h32

Gardien remplaçant du PSG, Sergio Rico était arrivé en Espagne ce dimanche dans la foulée du match du titre effectué par Paris à Strasbourg. Le portier parisien était allé dans la région de Huelva avec son épouse et a lourdement chuté sur la tête lors d’une balade à cheval. Sa monture a percuté un autre animal et sa blessure a provoqué une intervention d’urgence des secours. Aucun diagnostic n’a été posé, mais selon la presse espagnole, son cas serait jugé comme « très préoccupante ».

Sergio Rico avait profité des jours de congés donnés par Christophe Galtier pour rejoindre l’Espagne, où il devait notamment effectué un pèlerinage religieux. Il a été transporté en hélicoptère à l’hôpital de Séville, et pour le moment, le PSG n’a donné qu’une seule information, à savoir que son état était grave.

Paris Saint-Germain learned of the accident involving its player Sergio Rico on Sunday and remains in constant contact with his loved ones.



The entire Red and Blue community offers them its full support.