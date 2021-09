PSG : Sergio Ramos est cuit, Paris roulé dans la farine ?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Première grosse recrue de l’été, Sergio Ramos n’a toujours pas disputé le moindre match sous les couleurs du PSG.

Son association avec Presnel Kimpembe et Marquinhos dans une possible défense à trois était très attendue, mais les supporters n’ont toujours pas eu l’occasion de voir Sergio Ramos à l’œuvre. Très précautionneux dans sa préparation physique en début de saison, l’ex-capitaine du Real Madrid a ensuite été éloigné des terrains en raison d’une blessure au mollet. Malheureusement pour Sergio Ramos et pour le PSG, l’international espagnol a récemment rechuté, ce qui a allongé sa durée d’indisponibilité. Au micro de La Chaîne L’Equipe, Vikash Dhorasoo a évoqué la situation de Sergio Ramos. Et pour l’ex-milieu défensif du Paris SG, c’est à se demander si le Real Madrid n’était pas au courant que l’Espagnol était définitivement cuit physiquement, raison pour laquelle le club merengue ne lui proposait qu’une prolongation d’un an.

Le Real a bien fait de ne pas le prolonger...

« Le Real ne le prolonge finalement pas : est-ce qu’ils ne sont pas au courant de son état physique ? Il est âgé et a beaucoup joué, on récupère moins bien. Est-ce que le PSG n’a pas fait un coup en sachant qu’il y avait cette prise de risque là ? Ils voulaient faire ce coup parce que c’était génial de récupérer Ramos même un peu diminué. A un moment on vieillit, et quand on a beaucoup joué on n’est pas sûr de récupérer à 100% » a lancé le consultant, très pessimiste quant à la situation de Sergio Ramos, victime de blessures à répétition et qui n’a toujours pas véritablement lancé sa carrière au Paris Saint-Germain. Reste maintenant à voir quelle sera la date de son retour, et comment Mauricio Pochettino l’utilisera et le gérera. De toute évidence, la gestion de son temps de jeu sera primordiale afin de préserver l’état physique de Sergio Ramos.