PSG : Aurier craque, Riolo ne connait rien au foot

Lassé par les critiques incessantes de Daniel Riolo, Serge Aurier a critiqué le polémiste de RMC, et a même parlé de son niveau de footballeur…

Passé par le PSG entre 2014 et 2017, Serge Aurier aura plus marqué les esprits par ses aventures extrasportives que par ses performances sur le terrain. Un constat qu’il regrette amèrement. A chaque fois que la parole lui est donnée, ou qu’il lui est permis d’échanger sur sa carrière, c’est son échec au PSG qui lui revient dans la figure. Pris en grippe par les supporters pour ses dérapages, peu convaincant sur le terrain alors qu’on lui promettait un statut digne des meilleurs latéraux, l’Ivoirien a fini par partir par la petite porte. Dans un live avec le célèbre supporters du Paris SG Sabri, l’ancien lensois et toulousain, désormais à Tottenham, s’est confié sur ce fameux passage dans la capitale. Pour celui qui a grandi à Sevran, c’est injuste de ne retenir que les polémiques et d’oublier les bons matchs qu’il a pu faire. Mais surtout, Serge Aurier en veut à tous ceux qui ont entretenu son image négative, et cible particulièrement Daniel Riolo, qui a toujours critiqué et vanné l’Eléphant, avant même son arrivée au PSG.



« Je parle un peu moins de Paris parce que ça réveille des gens que l'on n'a pas envie de voir sur le devant de la scène parce que ce n'est pas gens intéressants. Quand je vois des journalistes en train de parler comme Daniel Riolo, ce mec-là je ne vais jamais lui répondre. Il ne connaît pas le foot. J'ai répondu à Rothen parce que c'est quelqu'un qui connaît le foot. C'est quelqu'un qui était dans le foot. Quand il parle, il doit savoir que lui quand il était dans le foot et que l'on parlait mal de lui il avait aussi une famille dernière qui se plaignait et qui pleurait. C'est pour ça que je lui ai répondu. Mais Daniel Riolo, il connaît quoi dans le foot ? Il a touché un ballon dans sa vie lui ? Je ne pense pas. Qu'est ce qu'il a déjà fait pour le football français ? Rien du tout. Je ne lui réponds pas parce ce n'est pas quelqu'un qui va m'apporter quelque chose dans ma vie. Lui, il a commencé (à me critiquer) depuis Toulouse ce n'est pas depuis Paris. Tu m'as déjà vu parler de lui ? Jamais de la vie. Ce n'est pas un mec avec qui je m'assois pour parler football. C'est un journaliste. Quand on dit journaliste cela ne veut pas dire footballeur professionnel ou connaissance du football. Il peut se permettre de parler autant de fois qu'il veut, mais il n'aura jamais de réponse de ma part, car ce n'est pas quelqu'un qui va m'apprendre quelque chose sur le terrain. Il me dira peut-être que je ne suis pas bon, mais en tout cas je suis meilleur que lui. C'est tout ce que j'ai à dire », a balancé Serge Aurier, pas loin de demander à défier Daniel Riolo en un contre un.