PSG : Se faire arnaquer par l'arbitre contre Madrid, Emery n'y croit pas

Dans : PSG, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

A l’approche des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, de mauvais souvenirs refont surface du côté du Paris Saint-Germain.

C’est à ce stade de la compétition que les Parisiens avaient été éliminés par le FC Barcelone de Neymar au terme d’un incroyable scénario. Difficile d’oublier la fameuse « remontada » et les erreurs d’arbitrage de Deniz Aytekin qui avaient pénalisé le club francilien. Alors un an plus tard, Marca révèle que le PSG sera très attentif aux arbitres choisis lors de sa confrontation face au Real Madrid. Confirmation lors de la conférence de presse d’Unai Emery.

« J'ai beaucoup de respect pour les arbitres. Je suis confiant quant au fait que le PSG soit de plus en plus respecté. Donc je suis tranquille, a confié l’entraîneur parisien. C'est sûr que l'expérience de la saison dernière ne se répétera pas, l'arbitre fera un bon match. Je connais bien Pierluigi Collina (responsable des arbitres à l’UEFA), je pense qu'il choisira un arbitre avec beaucoup de personnalité. » De quoi mettre la pression sur l’instance européenne.