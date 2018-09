PSG : Savanier épisode 2, Mbappé risque encore plus gros

Dans : PSG, Nîmes, Ligue 1.

Opposé à l’AS Saint-Etienne vendredi (20h45) lors de la 5e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain sera privé de Kylian Mbappé.

L’attaquant parisien doit purger le premier de ses trois matchs de suspension infligés par la LFP. Pour rappel, l’international français avait bousculé Téji Savanier le 1er septembre aux Costières (2-4). De son côté, le Nîmois a écopé d’une suspension de cinq rencontres pour son mauvais geste. On peut dire que c’est cher payé pour le milieu, qui a fait appel auprès de la Fédération Française de Football ce jeudi, nous apprend L’Equipe.

Du coup, le cas de Mbappé sera également réétudié. Une mauvaise nouvelle pour le PSG qui avait décidé de ne pas contester le premier verdict. Et pour cause, le comité exécutif de la FFF est réputé plus sévère que la commission de discipline de la Ligue. Compte tenu de son dérapage, le champion du monde risque de voir sa sanction aggravée après le nouveau jugement prévu la semaine prochaine. Malgré ses déclarations d’après-match, on imagine que Mbappé regrette sa réaction…