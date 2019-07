PSG : Sarkozy a-t-il doublé Al-Khelaifi comme boss du PSG ?

Dans : PSG, Ligue 1.

On le sait, Nicolas Sarkozy est un vrai supporter du Paris Saint-Germain, l'ancien Président de la République et maire de Neuilly étant un habitué de la corbeille du Parc des Princes. Et plusieurs fois il s'est dit qu'il pourrait devenir patron du PSG, même si il a fait savoir que pour l'instant cette mission n'était pas à son agenda. Mais selon SoccerLink, si Nicolas Sarkozy n'a aucune fonction officielle au Paris SG, dans les coulisses il monte au créneau quand cela lui semble nécéssaire. Et cela a été récemment le cas, lorsqu'il a fallu que l'ancien chef de l'Etat contacte l'Emir du Qatar pour appuyer le retour de Leonardo comme directeur sportif du PSG.

Et le site spécialisé de raconter la tournure des événements. « En fin de saison, Nicolas Sarkozy a contacté l’Emir du Qatar, le Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani pour lui témoigner de son désarroi quant à la triste situation du club. Les discussions portaient sur Antero Henrique, Nicolas Sarkozy a clairement fait comprendre que le club devait absolument se séparer du directeur sportif portugais et entreprendre des discussions sérieuses avec Leonardo pour un retour au PSG. Le club souhaitait du changement, mais éjecter Antero Henrique en juin n’était pas le plan initial. Ce n’est qu’après avoir écouté les conseils avisés et les propos persuasifs de Nicolas Sarkozy que le Cheikh a ordonné à son entourage à Doha de faire le nécessaire pour rendre la chose possible », explique SoccerLink. Si cela se confirme, on peut toute de même se demander à quoi sert Nasser Al-Khelaifi, si ce n'est à hausser le ton dans une rare interview.