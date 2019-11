PSG : Sans Neymar et Mbappé, il prend ce risque fou

Dans : PSG.

Pour la première fois depuis longtemps, Thomas Tuchel a la totalité de son armada offensive pour le déplacement de mardi à Madrid. Le coach allemand du PSG va devoir faire des choix et notamment concernant Neymar et Mbappé.

Di Maria, Icardi, Sarabia, Mbappé, Neymar, Cavani…Thomas Tuchel dispose d’une puissance de feu colossale, mais pour le match retour de Ligue des champions contre le Real Madrid, mardi soir à Santiago-Bernabeu, l’entraîneur du PSG ne pourra pas faire jouer tout le monde. Autrement dit, Tuchel va devoir prendre ses responsabilités à l’occasion d’un match qui sera très suivi et encore plus commenté, même si Paris a déjà son ticket pour les huitièmes de finale de la C1. A l’heure des choix, Le Parisien a interrogé des consultants, et notamment Jean-Michel Larqué, qui en son temps a été joueur et entraîneur en même temps du Paris Saint-Germain.

Pour Coach Larqué, Thomas Tuchel doit faire confiance au trio offensif du match aller et donc laisser Neymar et Kylian Mbappé sur la touche. « Je ne pense pas que Tuchel va mettre quatre joueurs offensifs et changer de schéma tactique. Il va certainement reconduire son 4-3-3. Je ferais la même chose et je resterais sur l’aller face au Real (3-0) qui reste le seul vrai bon match du PSG cette saison. En m’accrochant à cette certitude, je remettrais l’attaque qui a joué ce soir-là avec Sarabia, Icardi et Di Maria. Il y a plein de choses qui ne militent pas pour la titularisation de Neymar et je trouve Mbappé un peu affaibli par sa maladie et sa gêne musculaire. Mais, pour ce dernier, j’avoue que, comme il a été très bon lors de la première mi-temps face à l’OM, ce serait sûrement mon casse-tête de la nuit précédant le match », avoue Jean-Michel Larqué, qui est bien conscient que Thomas Tuchel va probablement devoir cogiter avant d’aligner onze noms sur la feuille de match contre le Real Madrid.