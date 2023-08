PSG ‍: Salaire trop élevé, Milan recale Ekitike

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Cette fin de mercato s'annonce mouvementée du côté du PSG. Au rayon des départs, Hugo Ekitike est prié d'aller voir ailleurs.

Hugo Ekitike pourrait bien vivre face à Lens ce samedi soir en Ligue 1 son dernier match sous les couleurs du PSG. L'ancien attaquant du Stade de Reims n'a jamais trouvé son rythme dans la capitale. La direction francilienne veut profiter de sa belle valeur marchande pour le vendre. Un prêt est aussi envisageable, dans le but de le faire progresser. Chance pour Ekitike et les PSG, il ne manque pas de prétendants. En Allemagne, Francfort est intéressé. En Premier League, c'est West Ham et enfin, l'AC Milan lorgne sur son profil. Si le club lombard plait au joueur du PSG, un problème de taille se pose.

Ekitike, Milan dit non

Selon les informations de la presse italienne, le salaire d'Hugo Ekitike pose problème aux Milanais. Ces derniers ne désirent pas payer les 3,5 millions d'euros que touche l'attaquant de 21 ans. Cela s'explique parce que l'AC Milan va déjà devoir débourser entre 15 et 20 millions d'euros s'il veut engager Mehdi Taremi, avec qui le club a déjà un accord. Voilà en tout cas très certainement une piste en moins pour Hugo Ekitike. Francfort et West Ham vont revenir à la charge. Pour le PSG, un deal avec les Allemands semble plus prometteur, alors que les champions de France mettent toutes leurs forces pour tenter d'arracher Randal Kolo Muani. Si Paris était disposé à inclure Ekitike dans l'opération, Francfort veut qu'une possible arrivée du jeune Français se fasse dans le cadre d'un transfert à part. En 33 rencontres disputées avec le Paris Saint-Germain depuis son arrivée, Hugo Ekitike n'a trouvé le chemin des filets qu'à 4 reprises. Contre Lens ce samedi soir, il aura sans doute l'occasion de redorer un peu son blason en l'absence de Gonçalo Ramos, blessé.