Le Qatar n'investit plus, la vente du PSG lancée ‍?

Après avoir investi des centaines de millions d’euros sur le marché des transferts depuis le rachat du Paris Saint-Germain au début des années 2010, le Qatar compte désormais ses sous. Une mauvaise nouvelle pour la suite du projet qatari ?

En s'offrant le club de la capitale en 2011, le Qatar avait un principal objectif : redorer l’image de l'Emirat dans le monde via le football. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette mission a été réussie, dans la mesure où le pays gazier a même fini par organiser la Coupe du Monde 2022. Une certaine forme d'apogée qui pourrait suffire au Qatar ? Potentiellement oui. Ce qui serait quand même une très mauvaise nouvelle pour le PSG, qui dépend depuis des années l’argent de QSI pour viser la victoire en Ligue des Champions. Vu la tournure que prend actuellement le projet qatari, avec des recrutements de joueurs libres en majorité et la potentielle perte de Mbappé en 2024, Paris peut en tout cas craindre le pire, d’après Grégory Schneider.

« Ça commence à faire beaucoup de petites choses inquiétantes »

« Je n’ai pas l’impression que le Qatar met beaucoup de coeur à l'ouvrage dans la poursuite du projet du PSG. Le début de la fin ? Avec les Qataris, l’investissement est proportionnel aux chèques qu’ils mettent pour prendre des joueurs. C’est sur le marché des transferts qu’ils frappent des grands coups. Mais, là, on entend parler du rachat de Manchester United par le Qatar. Campos a raconté qu’il a raté son mercato l’été dernier car il n’avait pas d'enveloppe suffisante pour prendre Lewandowski par exemple… Là, Marcus Thuram a dit non au PSG pour rejoindre l’Inter Milan. Ça commence à faire beaucoup de petites choses inquiétantes. J’ai hâte de voir si les Qataris vont frapper un nouveau grand coup en prenant un gros joueur sur le mercato. Ça me rassurerait, car pour l’instant, il y a quelque chose qui ne va pas… Ils ont quand même ouvert la porte à Mbappé, qui pense qu’il peut partir. J’ai le vertige. Il y a quoi derrière tout ça ? Ce n’est pas sérieux, le PSG n’est pas sur des standards habituels… », a lancé, sur Europe 1, le journaliste de Libération, qui pense que le Qatar pourrait changer de ligne directrice avec le PSG, surtout si le rachat de Manchester United venait à se confirmer au cours des prochains mois.

Dans ce cas-là, Paris pourrait passer au second plan et voir son grand projet tombé à l’eau petit à petit. Cependant, depuis des mois, on sait que Nasser Al-Khelaifi travaille aussi à l'entrée dans le capital du Paris Saint-Germain d'un nouvel investisseur minoritaire. Cela devait se concrétiser cet été, mais l'idée évoquée par le patron du PSG en plein Mondial 2022 a probablement un peu de retard. Ou alors, c'est encore une énorme surprise que nous prépare Paris dans les prochaines semaines.