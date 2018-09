PSG : Salaire, commissions, agents… le PSG a tout tenté pour Kanté

Dans : PSG, Mercato.

Contrairement à l’année dernière, lorsque Neymar et Kylian Mbappé avaient signé, le mercato estival du Paris Saint-Germain laisse un goût amer chez les supporters.

Compte tenu des pistes étudiées pendant l’été, certains choix sont plutôt surprenants. Et surtout, le milieu de terrain tant attendu n’est jamais venu alors que l’entraîneur Thomas Tuchel avait fait de ce dossier une priorité. Mais on ne pourra pas reprocher au club francilien de ne pas avoir essayé. Car selon le journal L’Equipe, Antero Henrique s’est démené pendant des semaines pour convaincre le Français N’Golo Kanté.

Le directeur sportif a notamment proposé au milieu de Chelsea un salaire très confortable, des commissions exceptionnelles pour son entourage, le tout avec l’aide d’agents proches. Mais rien à faire, le montant du transfert, à savoir plus de 120 millions d’euros, représentait un obstacle insurmontable pour un club surveillé par l’UEFA et son fair-play financier. Paris se retrouve donc avec un milieu non renforcé, ou plutôt affaibli par les départs de Thiago Motta, Javier Pastore et Giovani Lo Celso, prêté au Betis Séville alors que sa polyvalence aurait pu être utile cette saison.