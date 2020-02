PSG : Salah est has been, Liverpool doit foncer sur Mbappé

Dans : PSG.

On le sait, Kylian Mbappé est la grande priorité du Real Madrid dans l’optique du prochain mercato estival. Mais en Angleterre, l’intérêt de Liverpool pour la star du PSG est également évoqué.

En effet, le club de la Mersey est bien conscient qu’il faudra, un jour, renouveler son trio magique en attaque. Dans l’optique où l’un des trois fantastiques serait vendu entre Mohamed Salah, Roberto Firmino ou Sadio Mané, il est certain que Kylian Mbappé représente l’alternative n°1, Jürgen Klopp appréciant grandement son profil d'attaquant polyvalent, très rapide et hyper efficace. Mais sur le site de Goal, Charlie Adam est allé encore plus loin. Pour l’ancien milieu de terrain de Stoke City mais également de Liverpool, les Reds ne devront pas hésiter à sacrifier Mohamed Salah afin d’attirer Kylian Mbappé dès cet été. Un pari dangereux quand on connaît l’efficacité de l’Egyptien à Anfield, que Charlie Adam prendrait visiblement sans hésiter.

« Cet été, je me débarrasserais de Salah pour aller recruter Kylian Mbappé, qui est la prochaine grand star du football. Il le dit lui-même, il est conscient d’être une superstar. Si je dois dépenser aux alentours de 200 ME, alors j’irais chercher Kylian Mbappé car c’est un joueur qui jouerait chaque semaine et qui marquerait beaucoup de buts. Il faut garder Roberto Firmino car il permet un lien énorme entre les milieux et les attaquants, il est indispensable pour le jeu proposé par Liverpool. Mané et Salah sont exceptionnels depuis qu’ils sont là mais à choisir, je me séparerais plutôt de Salah » a confié l’ancien international écossais (26 sélections), pour qui Kylian Mbappé s’adapterait parfaitement au dispositif tactique et aux consignes de Jürgen Klopp à Liverpool. Reste à savoir ce qu’en pense le technicien allemand, lequel a réussi à transformer Mohamed Salah en l’espace de quelques mois, en faisant de lui l’un des meilleurs joueurs de la planète.