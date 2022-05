Dernière chance pour le PSG ou Kylian Mbappé ira à Madrid

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le feuilleton Kylian Mbappé est toujours plus haletant. La prolongation du joueur au PSG a été évoquée puis démentie en quelques heures. Selon Jérôme Rothen, la tendance est plutôt à un départ de Kylian Mbappé mais le PSG a encore les clés pour changer la donne.

Bien malin celui qui connaît le club avec lequel Kylian Mbappé évoluera la saison prochaine. Il faut dire que le jeune joueur français ne laisse pas beaucoup d'indices et que les informations s'entrechoquent dans tous les sens. Ce jeudi, on a connu un nouvel épisode mémorable dans ce feuilleton majeur du mercato. Dans un article, le journal le Parisien a indiqué l'existence d'un accord de principe entre Mbappé et le PSG pour une prolongation de contrat d'au moins deux années. Il était même question d'un salaire de 50 millions d'euros et d'une prime à la signature de 100 millions d'euros.

Mbappé privilégie le Real mais laisse sa chance au PSG

Il n’y a aucun accord de principe avec le Paris Saint-Germain (ou un quelconque autre club). Les discussions autour de l’avenir de Kylian se poursuivent dans un climat de grande sérénité pour lui permettre de faire le meilleur choix, dans le respect de toutes les parties https://t.co/VHMTOENct1 — lamari fayza (@FayzaLamari) May 5, 2022

Toutefois, dans la soirée, la mère du joueur démentait l'information sur Twitter. « Il n’y a aucun accord de principe avec le Paris Saint-Germain (ou un quelconque autre club). Les discussions autour de l’avenir de Kylian se poursuivent dans un climat de grande sérénité pour lui permettre de faire le meilleur choix, dans le respect de toutes les parties », postait-elle insurgée par les informations du quotidien. Elle a été rejointe par Jérôme Rothen qui n'a apprécié l'article. Pour lui, il est bien hâtif de sortir une telle information car Mbappé pense sérieusement rejoindre le Real Madrid. Mais, rien n'est acté à 100% et le PSG a les cartes en main pour faire changer d'avis son joueur.

🎙 @RothenJerome : "Kylian Mbappé a rouvert la porte à une prolongation. Il laisse la chance au PSG de lui proposer un projet cohérent avec comme priorité le sportif, le vestiaire. Il veut un axe différent, il est très attaché au Paris Saint-Germain." #RMCLive pic.twitter.com/AWNsvBO5Nl — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) May 6, 2022

« Il a ouvert la porte à une prolongation, il laisse la chance au PSG de lui proposer quelque chose de cohérent. Mais ce n'est pas l'argent en première ligne, c'est le projet sportif. Il veut ces réponses là et il les attend. Il ne les a pas. Sa logique, si rien ne change au PSG, c'est de partir et ça n'a pas évolué. J'espère que les dirigeants parisiens en ont conscience. Ce qui est sûr, il faut que les supporters le sachent, c'est qu'il est très attaché au PSG », a t-il révélé dans son émission Rothen s'enflamme sur RMC. L'espoir est donc bien de mise au PSG, à la direction parisienne de jouer maintenant.