PSG : Sagnol choqué par le comportement de Tuchel avec Neymar

Dans : PSG, Ligue 1.

Les comptes se feront au printemps, mais les joueurs du Paris Saint-Germain affichent en tout cas leur soutien appuyé à la stratégie et l’ambiance mises en place par Thomas Tuchel depuis cet été. Les louanges pleuvent, même s’il faudra confirmer cela sur le terrain. Car à son arrivée, Unai Emery avait aussi provoqué un engouement lié à la fin de l’ère Laurent Blanc. Mais tout de même, pour Willy Sagnol, l’entraineur allemand en fait trop dans sa communication avec les joueurs, et notamment son embrassade avec Neymar à la fin de la rencontre face à l’Etoile Rouge de Belgrade. Pour l’ex latéral du Bayern Munich, cela démontre que le Brésilien est au-dessus de tout, et va surtout flatter son égo.

« Surtout, il n’y a pas de caméra, ce n’est pas une opération de communication... Franchement, il en fait un peu trop. Neymar, tu lui as déjà donné la Tour Eiffel, tu lui donnes encore tout. Il peut tout faire », a balancé sur RMC un Willy Sagnol qui n’approuve visiblement pas du tout le comportement de l’entraineur du PSG, à qui il avait demandé en septembre dernier « d’arrêter les mains aux fesses et de distribuer plutôt des fessées ».