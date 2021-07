PSG : Roustan fait un compliment royal au Qatar

Dans : PSG.

Le mercato est encore long, mais le PSG a déjà recruté du très lourd avec Sergio Ramos, Donnarumma ou encore Hakimi et Wijnaldum.

Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi bâtissent un effectif de rêve au Paris Saint-Germain, qui espère boucler ce mercato XXL avec Paul Pogba ou Eduardo Camavinga. Sur le papier, il est clair que l’effectif du PSG n’aura pas beaucoup d’équivalent en Europe. Ce n’est pas Didier Roustan qui va dire le contraire. Et pour preuve, sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe, le consultant a avoué sans mal que l’effectif actuel du Paris SG était sans doute l’effectif le plus fort de l’histoire du club de la capitale. Reste maintenant à voir qui seront les joueurs à quitter le PSG d’ici la fin du mercato. Plusieurs indésirables sont poussés vers la sortie à l’instar de Kehrer et Kurzawa tandis que l’avenir de Mbappé est toujours très indécis.

Le plus fort PSG de l'histoire sur le papier

« A l’instant T, je pense que Paris a le meilleur effectif de son histoire. Sergio Ramos est charismatique, ça plaît beaucoup aux gens même si moi je ne suis pas un fan absolu de ce joueur. Au poste de gardien de but, il y a du lourd. Il y a eu des problèmes de latéraux à Paris, là il y a ce qu’il faut avec Hakimi et Bernat s’il retrouve ses sensations après sa blessure au genou. Et puis Neymar, Mbappé, Di Maria, Wijnaldum, Verratti… Pour la Ligue 1, pour les adversaires, ça va être compliqué. Il y a aussi un bon entraîneur avec Pochettino, ce n’est pas rien. Sur le papier, ça fait beaucoup d’étoiles » a jugé Didier Roustan, agréablement surpris par l’activité débordante du PSG sur le marché des transferts. La mission de Mauricio Pochettino sera maintenant de faire en sorte que la mayonnaise prenne et que toutes les stars du PSG cohabitent au mieux.