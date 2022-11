L’Argentine attendra, Messi refuse de boycotter PSG-Auxerre

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Pour entamer sa préparation du Mondial le plus vite possible, l’Argentine aimerait que ses internationaux soient ménagés ce week-end. Il se murmurait que Lionel Messi avait demandé au Paris Saint-Germain d’être libéré plus tôt. Mais en réalité, le meneur de jeu compte bien disputer le match de Ligue 1 face à l’AJ Auxerre dimanche.

L’Argentine n’aura droit à aucun privilège. Afin de préparer au mieux sa Coupe du monde, l’Albiceleste aimerait que ses internationaux soient ménagés ce week-end. La presse anglaise affirme qu’au moins un pensionnaire de Premier League a reçu cette demande. Mais sans surprise, aucun club anglais ne compte céder. Quant au capitaine Lionel Messi, là encore, la Fédération argentine va se heurter à un refus. Difficile de dire si l’instance a vraiment contacté le Paris Saint-Germain. En tout cas, la Pulga n’a absolument rien demandé à ses dirigeants.

Messi a repris l'entraînement collectif

Son entourage a catégoriquement démenti cette rumeur. Tout comme l’entraîneur parisien Christophe Galtier la semaine dernière. « Aucun joueur ne m'a demandé à ne pas jouer avant la Coupe du monde, assurait le technicien au micro de Canal+. Ce n'est pas dans la mentalité de ces grands champions. Ils vont faire attention malgré tout à leurs états de forme et à la moindre alerte musculaire. » Lionel Messi sera évidemment prudent. Mais une chose est sûre, c’est que l’international argentin compte bien disputer le match de Ligue 1 face à l’AJ Auxerre dimanche.

Lionel Scaloni souhaite voir Leo Messi en Coupe du monde 2026 :



« Si nous prenons soin de lui et que nous le supportons comme nous devons le supporter, il pourrait y avoir d'autres matchs avec lui, parce que le monde du football le demande. » 🐐🇦🇷



(🗣️ @cnnespana) pic.twitter.com/Nfob0IrZnc — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) November 10, 2022

De retour de blessure, le septuple Ballon d’Or a repris l’entraînement collectif ce jeudi. Et selon L’Equipe, l’ancien joueur du FC Barcelone sera disponible pour cette 15e journée de championnat, la dernière avant la trêve Coupe du monde. Rappelons que Lionel Messi souffrait d’une inflammation du tendon d’Achille. Une blessure qui l’avait incité à déclarer forfait pour le déplacement à Lorient (victoire 1-2) dimanche dernier. Son retour devrait dissiper les doutes sur son implication avec le Paris Saint-Germain.