PSG : Roustan conteste, l'homme du match c'est Neymar pas Mbappé !

Ce lundi matin, toute la France du football ne parle que de Kylian Mbappé, auteur d'un quadruplé lors d'un incroyable choc entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais dimanche soir au Parc des Princes. Mais si le champion du monde tricolore du PSG a la vedette, Didier Roustan estime lui que Neymar a été le grand homme de cette rencontre. Et le journaliste d'expliquer pourquoi la star brésilienne du Paris SG a été au-dessus de Kylian Mbappé contre l'OL.

« La perfection n’est pas de ce monde et pour moi il y a un raté fondamental pour Kylian Mbappé. C’est après la tête involontaire de Cornet sur le poteau, où il part seul, il y a Neymar à sa hauteur, il le voit, il a la profondeur pour lui donner et il ne le fait pas. Les autres occasions ratées c’est à chaque fois un face à face. Mais sur l’occasion ratée avec Neymar, c’est quand même pour être à 2-0 et ça pouvait être crucial. Ça ne n’est pas, car il y a la suite, ses quatre buts en treize minutes, c’est formidable et tout. Mais Kylian Mbappé a encore une marge de progression terrible au niveau de la finition, même si c’est évidemment dur de dire cela après un quadruplé. Contre l’OL il a quatre buts et au moins autant d’occasions, et je ne pense pas que dans les matches décisifs de Ligue des champions, il aura autant d'occasions aussi nettes. Pour moi, le grand joueur de ce PSG-OL c’est Neymar. On se focalise sur les quatre buts de Mbappé, mais c’est comme la Coupe du monde 58 en Suède. Le meilleur joueur de cette Coupe du monde, c’est Raymond Kopa, qui a eu le Ballon d’Or, c’est Raymond Kopa, mais Just Fontaine marque 13 buts et on ne parle que de ce record. Pour moi, Neymar est l’homme du match, ce qu’il a fait est exceptionnel.... », a lancé, sur la chaîne L'Equipe, Didier Roustan.