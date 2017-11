PSG : Draxler milieu relayeur, Rothen applaudit Emery

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Face à Anderlecht mardi soir, Unai Emery a de nouveau titularisé Julian Draxler au poste de milieu relayeur, aux côtés d’Adrien Rabiot et de Marco Verratti.

Une nouvelle fois, l’international allemand n’a pas déçu à ce poste inhabituel pour lui. De quoi s’installer durablement à cette position ? Selon Jérôme Rothen, c’est en tout cas l’une des très bonnes idées d’Unai Emery depuis le début de la saison. Sur RMC, l’ancien milieu de terrain du club de la capitale explique ce qu’apporte l’ancien attaquant de Wolfsburg dans le cœur du jeu.

« Draxler a fait une excellente première mi-temps. C’est lui qui permet au PSG d’accélérer le jeu, notamment grâce à ses bons déplacements entre le milieu et l’attaque. Souvent, il fait les bons décalages. C’est ce qu’on attend d’un bon milieu relayeur, c’est pour ça qu’on est parfois déçu par Motta ou Verratti. Paris a besoin de milieux qui arrivent à s’intercaler entre la défense et l’attaque pour créer les décalages et amener le surnombre » a-t-il lancé, emballé par la prestation de celui qui pourrait donc s’imposer dans le onze de départ du PSG malgré l’arrivée de Neymar à son poste initial. Comme quoi la reconversion, cela a du bon…