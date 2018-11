PSG : Rothen raconte la frayeur de Neymar avant Liverpool

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Questionné sur le cas de Neymar au sein du Paris Saint-Germain, Jérôme Rothen a livré un discours plus que positif.

Touché aux adducteurs durant la dernière trêve internationale avec le Brésil, Neymar a finalement pu tenir son rang contre Liverpool mercredi. Au grand bonheur du Thomas Tuchel puisque la star parisienne a réalisé un véritable match plein, peut-être même son meilleur sous le maillot du PSG. Très appliqué défensivement dans son couloir gauche, l'attaquant de 26 ans a également beaucoup apporté offensivement. Décisif et auteur du deuxième but francilien, le joueur le plus cher de l'histoire du football a parfaitement répondu aux attentes dans un grand rendez-vous européen. Ce que Jérôme Rothen ne contredit pas, bien au contraire.

« La façon dont Neymar a géré sa blessure montre l'attachement qu'il a pour le PSG, et surtout ce qu'il veut faire au PSG. Après sa blessure, il a eu peur. Par précaution, il est sorti avec le Brésil. Il était vraiment contrarié de ne pas pouvoir jouer. Car pour lui, son absence pour ce match couperet contre Liverpool était certaine. Il a vité été rassuré par les docteurs, qui lui ont dit qu'il ne pouvait pas se blesser gravement. Et tout de suite, il s'est mis à fond dans son avant-match lors des séances de dimanche et lundi. Son implication lors du match sur le terrain est forte. Il a fait des efforts. Il avait envie de faire un grand match pour aider son équipe à passer ce cap. Et même à la fin, avec les scènes de joie, tu sens que Neymar est investi d'une mission. Je pense qu'il est très bien à Paris et qu'il a envie de faire gagner le PSG », a lancé, sur RMC, l'ancien joueur parisien, qui avoue donc que Neymar n'a aucune envie d'aller au Real Madrid, comme la presse espagnole le dit depuis plusieurs mois...