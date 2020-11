PSG : Jérôme Rothen crie son écoeurement contre Paris

Dans : PSG.

La prestation du Paris Saint-Germain contre Leipzig a mis en furie Jérome Rothen, lequel estime que cette victoire ne masque pas la dérive totale du club de la capitale.

C'est peu dire que le PSG n'a pas rassuré ses supporters ce mardi soir, et si la formation française peut penser continuer sa route en Ligue des champions, le niveau de jeu de l'équipe de Thomas Tuchel a mis en colère Jérôme Rothen. « Le PSG régresse de match en match, mais quand on voit cette qualité d’équipe -à, c’est insuffisant. Il faut le dire avant que ça parte en banane (…) Bien sûr qu’on sait que le contexte est difficile avec le covid, qu’on ne sait pas les effets que cela a eu sur les joueurs, mais quand on parle de collectif, qu’on dit qu’ils font les efforts en équipe, ce n’est pas vrai. Les joueurs sont perdus, et aujourd’hui ils ne sont plus encadrés. Ppurquoi Neymar a joué 89 minutes alors qu’il est rincé à la mi-temps, idem pour Mbappé. Tuchel a le courage de sortir Di Maria plus tôt, mais c’est parce qu’il fait moins de bruit que les deux autres. C’est un problème de niveau d’entraîneur, et Florenzi doit se dire qu’il va retourner à Rome quand il voit ce qu’on fait de lui », a lancé, sur RMC, un Jérôme Rothen furieux de ce qu’il avait vu contre Leipzig.