PSG : Rothen doit « confiner sa bouche », la punchline d’Aurier !

Loin d’être un titulaire indiscutable sous les ordres de José Mourinho à Tottenham, Serge Aurier a exprimé le désir de revenir au PSG.

Finir sa carrière au Paris Saint-Germain, « c’est le projet » avouait sans détour l’international ivoirien ce week-end. Une déclaration qui a évidemment fait le buzz, et qui n’a pas manqué de faire réagir les consultants et les anciens joueurs du PSG. C’est notamment le cas de Jérôme Rothen, lequel n’a pas pris de pincettes sur l’antenne de RMC pour commenter les déclarations de Serge Aurier.

« Il s’est perdu au fur et à mesure. Quand il insulte l’entraîneur, le club, ses coéquipiers, il n’y a plus d’histoire de club de cœur. Si c’est le club de ton cœur, tu ne fais pas ce que t’as fait. Qu’il arrête de nous vendre du rêve en faisant semblant de dire c’est le club de son cœur. Quand t’y étais, tu n’as pas été exemplaire. C’est fini pour toi. T’as gagné des titres à Paris, t’es parti à Tottenham. Au final, le niveau qu’il a à Tottenham n’a jamais été celui qu’il avait au début au PSG. Il est sur la pente descendante. Mais qu’ils arrêtent avec leurs conneries de club de leur cœur. C’est facile aujourd’hui de dire que le PSG est le club de son cœur » balançait notamment en début de semaine Jérôme Rothen, très attaché à Paris et qui n’avait pas apprécié du tout l’attitude de l’Ivoirien à l’époque.

Ce mardi en fin d’après-midi, Serge Aurier a répondu à Jérôme Rothen via son compte Instagram officiel. Et cela prend doucement mais surement la tournure d’un petit clash puisque la réponse du défenseur de Tottenham est une véritable punchline. « Si vous croisez ce mec, dîtes lui de confiner un peu sa bouche sinon je vais dire à Tonton Evra de lui ramener un masque directement » a posté Serge Aurier dans sa story, faisant référence à un ancien clash entre le consultant de RMC et Patrice Evra, avec une photo d’époque de Jérôme Rothen. Voilà une embrouille qui prend peu à peu de l’épaisseur et qui ne devrait faire réagir les supporters du Paris Saint-Germain dans les heures à venir… En attendant la prochaine réponse de l’animateur de « Rothen Régale ».