PSG : Ronaldinho trahit Paris, Neymar doit retrouver Messi

Dans : PSG.

Après avoir fait les grandes heures du Paris Saint-Germain puis du FC Barcelone, Ronaldinho estime que Neymar Jr doit quitter le PSG pour revenir au Barça et il lui lance un appel sans détour.

Ronaldinho a beau avoir connu quelques moments délicats ces dernières saisons, les supporters du PSG ont toujours un regard attendri sur l’ancien joueur brésilien. Capable des gestes les plus incroyables et promis à une carrière énorme, Ronnie a « légèrement » dilapidé son talent en raison d’une hygiène de vie pas à la hauteur de ses qualités. Même s’il a rangé ses crampons, Ronaldinho est invité sur toute la planète pour montrer que techniquement il est toujours capable de faire des choses incroyables avec un ballon et c’est dans ce cadre qu’il a été interrogé par El Mundo lors d’un séjour en Israël et plus précisément à Haïfa.

Après avoir dit tout le bien qu’il pensait de Lionel Messi et du Barça, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone a répondu à une question sur Neymar. Et pour le Brésilien, il est clair que son compatriote doit quitter le PSG et repartir le plus vite possible au Barça. « J’aime que mes amis soient heureux, peu importe où. Mais c’est logique, j’aimerai revoir Neymar au FC Barcelone avec Luis Suarez et Lionel Messi. Ils ont fait des choses tellement incroyables », a confié Ronaldinho, qui ne voit donc pas la star brésilienne du Paris SG prolonger son séjour dans la capitale. Leonardo, autre compatriote de Ronnie, n'appréciera probablement pas cette sortie d'un joueur qui a fait les grandes heures du PSG avant de filer au Barça.